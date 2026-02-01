Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore izdala je saopštenje povodom videa koji je večeras objavljen na društvenim mrežama, na kojem se begunac Miloš Medenica obraća policiji.

Policija je saopštila da se radi o manipulativnom sadržaju koji sadrži obmanjujuće informacije, usmerenom na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

- Reč je o video snimku na kojem je Miloš Medenica navodno pobegao, a koji je sintetički generisan, odnosno kreiran korišćenjem alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (tzv. AI-generisan ili "deepfake" sadržaj), sa ciljem stvaranja lažnog utiska i obmanjivanja javnosti - navodi UP.

Dodaju da nadležne organizacione jedinice Uprave policije preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdile identitet lica koja su učestvovala u kreiranju, distribuciji i plasiranju pomenutog video materijala, kao i da bi rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja.

- Jasno je prepoznatljiva namera da se diskredituje rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, da se potkopa institucionalni kredibilitet i potkopa poverenje javnosti u rad sektora bezbednosti. Ovakve aktivnosti predstavljaju oblik hibridnog delovanja organizovanih kriminalnih i interesnih struktura, koje sada koriste kako savremene tehnološke alate, tako i informativno-propagandne metode za postizanje svojih ciljeva. Ministarstvo unutrašnjih poslova/Uprava policije ističe da neće tolerisati pokušaje destabilizacije institucija, niti zloupotrebu veštačke inteligencije i digitalnih platformi u svrhu manipulacije i diskreditacije javnosti. O svim daljim rezultatima postupanja nadležnih organa, javnost će biti blagovremeno obaveštena - saopšteno je.

Foto: Interpol

Raspisana crvena poternica!

Podsećamo da je za Milošem Medenicom raspisana crvena INTERPOL-ova poternica.

Dana 28.1.2026. godine osuđen je na deset godina i dva meseca zatvora. Međutim, pošto se branio sa slobode, nije se pojavio na sudu radi izricanja presude.

Tokom izricanja presude, sudija Vesna Kovačević je izjavila da je Milošu Medenici odmah određen pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude. Postupajući po nalogu suda, policijski službenici su otišli ​​na adresu koju je Medenica prijavio sudu. Po dolasku su utvrdili da nije dostupan.

Podsećamo da je sin bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Miloš Medenica, pušten iz pritvora 17.10.2025. godine, a potom je doveden u Centar bezbednosti Podgorica, a zatim pušten da se brani sa slobode.

Viši sud je potom prihvatio predlog Odeljenja za slobodno postupanje i odredio kućni pritvor Milošu Medenici.

Pošto u roku od tri godine nije osuđen prvostepenom presudom, stekli su se zakonski uslovi da mu se ukine pritvor.