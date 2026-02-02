Slušaj vest

Demokratska narodna partija (DNP) danas je predala u skupštinsku proceduru predlog Zakona o dopunama zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, gde su uneli predlog o korišćenju i isticanju narodne istorijske zastave, sa crveno plavo belom bojom.

Milan Knežević, poslanik i čelnik DNP, kazao je da je ta zastava u svim državno-pravnim statusima odražavala istorijski, duhovni i državotvorni identitet Crne Gore.

On je dodao da bi se ta zastava isticala zajedno sa državnom zastavom Crne Gore, na Dan državnost i u dane drugih državnih praznika, a može se isticati prilikom kulturnih, sportskih i drugih društvenih manifestacija.

"Uradili smo dopune, a ne izmene zakona i državna zastava ostaje gde je i bila, niko je neće dirati, micati, cepati", poručio je Knežević, prenosi RTCG.

Kazao je i da očekuje podršku svih za ovu dopunu zakona.

Na pitanje novinara o stanju koalicije u Podgorici, Knežević je istakao da očekuje da Saša Mujović kao visoko moralna ličnost podnese ostavku koliko je danas, jer nema većinu, osim ako neće da je pravi sa DPS.

"Ako bude išao u koaliciju s DPS, onda ostali činioci ove koalicione većine će morati da se odrede hoće li u koaliciju sa nama u ostalim gradovima ili će u koaliciju sa DPS. Ukoliko budu išli u koaliciju sa DPS onda neka ne računaju na našu podršku i onda nema kolicije ni u ostalim gradovima", poručio je Knežević.

Pozvao je, kako je kazao, bivšeg gradonačelnika Mujovića, da se oglasi i konstatuje činjenično stanje i zahvali građanima i da se organizuju novi lokalni izbori da se vidi ko ima veću podršku - on ili oni koji su mu otkazali poverenje.

Istakao je da sa Andrijom Mandićem još nije razgovarao o stanju koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a o budućnosti te koalicije na vreme će javnost biti obaveštena.

