Skandalozna odluka sudije da dugogodišnja čelnica crnogorskog pravosuđa i tužilaštva Vesna Medenica bude puštena da pravosnažnost presude čeka na slobodi, u vremenu potpune diskreditacije i kriminalizacije ovih institucija, neprihvatljiva je, saopštio je danas predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

On je na Fejsbuku istakao da su, uz tu odluku, organizovani i sinhronizovani propusti ANB-a i Uprave policije u ekstrakciji šefa organizovane kriminalne grupe Miloša Medeniceozbiljno ugrozili proces zatvaranja poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU i doveli u pitanje autoritet države u saradnji sa SAD u nizu programa podrške borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Za takvu međunarodnu blamažu, bruku i sramotu crnogorskog pravosuđa i sistema bezbednosti bilo je očekivati da ministar unutrašnjih poslova, direktor Uprave policije i direktor Agencije za nacionalnu bezbednost budu smenjeni, a da predsednik Sudskog saveta i predsednica Vrhovnog suda podnesu ostavke“, naglasio je Medojević.

Osuđena na 10 godina zatvora

Podsetimo, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica 28. januara 2026. prvostepeno je osuđena na 10 godina.

Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je takođe na 10 godina.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i: Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma „Kopad kompani“ iz Nikšića.

Specijalno državno tužilaštvo SDT ih tereti za krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.