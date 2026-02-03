Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su identifikovali, locirali i lišili slobode lice koje je telefonskim putem dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje iznelo pretnje po život poslanika Skupštine Crne Gore Milana Kneževića, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju, dežurnoj službi bjelopoljske policije nepoznato lice je prijavilo da će napasti život i telo oštećenog Kneževića, njegovu porodicu i porodičnu kuću.

U odnosu na ovaj događaj preduzete su hitne sveobuhvatne radnje na terenu i u najkraćem mogućem roku identifikovan je izvršilac – A.A. iz Bijelog Polja koji je lišen slobode po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je kvalifikovao krivično delo – ugrožavanje sigurnosti.

Iz policije dodaju da će ovo lice u zakonom predviđenom roku biti privedeno postupajućem osnovnom državnom tužiocu na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu.

„Uprava policije će, postupajući neselektivno i sa punim profesionalnim integritetom, nastaviti da odlučno i bez odlaganja reaguje na svaki vid pretnji. Brza identifikacija i lišenje slobode izvršioca u ovom slučaju potvrđuju spremnost i opredeljenost policije da zaštiti život i telo svakog građanina, uključujući i nosioce javnih funkcija“, zaključili su u saopštenju.

Kurir.rs/Borba.me

