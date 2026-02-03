Slušaj vest

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović (PES) rekao je da lideru Demokratske narodne partije (DNP) Milanu Kneževićučestita odlazak u političku penziju i da u zdravlju provodi penzionerske dane.

„Crna Gora se oduvijek divila junacima i junaštvu, ali isto tako sa najvećim podozrenjem gledala na one koji rade protiv njenih interesa, a zarad uživanja naklonosti od gospodara drugih država. Držaću se tog načela i izbjeći bilo kakav odgovor gospodinu Kneževiću. Čestitam mu odlazak u političku penziju i da u zdravlju provodi penzionerske dane“, naveo je Mujović.

Knežević: Mujović, ako drži do reči, treba koliko je danas da podnese ostavku

Knežević je, gostujući na Prvoj televiziji, kazao da će se Klub odbornika DNP-a u Podgorici ponašati kao opozicija. On je naveo da Mujović, ako drži do reči, treba koliko je danas da podnese ostavku.

„I ja ga pozivam da to učini. On više nije gradonačelnik Podgorice. Da li ćemo dovoditi u pitanje kvorum ili ćemo inicirati aktivnosti koje idu u pravcu skraćenja mandata Skupštini, to ćemo zajednički izanalizirati i procijeniti. Ali u ovom trenutku Saša Mujović bez DPS-a ne može da bude gradonačelnik”, naveo je juče lider DNP-a.

Upitao je druge partije, koje su ostale uz Mujovića, da li će prihvatiti da im kvorum daje Demokratska partija socijalista.

1/7 Vidi galeriju Crnogorska policija uhapsila Milana Kneževića na protestu u Botunu Foto: Ustupljene fotografije/Balša Janković

“Da zajedno sa njima glasaju odluke koje se tiču izvršne vlasti u glavnom gradu? A Mujović je najbolje branio projekat DPS-a i Ivana Vukovića, insistirajući na jednom visoko koruptivnom ugovoru, koji sad doživljava kulminaciju na način da je zapečaćeno gradilište, što znači da je građevinska dozvola izdata protivzakonito i zbog toga bi trebalo da reaguje neko da odgovara unutar Ministarstva urbanizma i prostornog planiranja”, dodao je lider DNP-a.

Treba, istakao je, da odgovaraju i Mujović i direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić, jer je na silu, uz reakciju 680 policajaca, došlo do hapšenja čitavog jednog sela.

Knežević: Jedan od najsrećnijih dana mi je bio kad smo odlučili da napustimo ovu Vladu

Milan Knežević u intervjuu za Euronews govorio je o inicijativama DNP-a u Skupštini Crne Gore. On je istakao da je njegova stranka odlučila da preskoči dugotrajne procedure u radu radnih grupa.

„Mi smo odlučili da skratimo proceduru jer kada u Crnoj Gori želite da nešto ne završite, napravite radnu grupu koja radi da ne bi ništa uradila. Zato smo mi predali inicijativu u skupštinsku proceduru dopune zakona o državnim simbolima gdje smo tražili normiranje narodne zastave tj. trobojke iz Ustava Kraljevine Crne Gore iz 1905., njenu upotrebu, isticanje, i sve ono što smatramo da u potpunosti zadovoljava identitetski, duhovni i civilizacijski kod Crne Gore kao države.“

1/6 Vidi galeriju Crnogorska policija hapsi meštane zetskog sela Botun koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda Foto: screenshot RTCG

O mogućim razgovorima sa liderom NSD-a Andrijom Mandićem, Knežević je rekao da još uvijek nisu održani, ali vjeruje da će se uskoro desiti.

„Naša komunikacija je i dalje redovna, čuli smo se i juče, ali ta tema tek treba da dođe na dnevni red.“

Knežević kritikovao rad Vlade

Govoreći o radu Vlade, Knežević je izrazio nezadovoljstvo i kritikovao njene poteze.

„Ova Vlada nije ispunila očekivanja građana koji su joj dali podršku. Najveća kritika je da se isto ponašamo kao DPS, da imamo raspad u bezbjednosnom sektoru, da imamo sumnjive investitore, imate i skandal sa Milošem Medenicom, seks skandale visokih službenika, sve to govori da ova Vlada ne zaslužuje podršku DNP-a. Jedan od najsrećnijih dana u životu mi je bila odluka da napustim ovu Vladu i potpuno je prirodno da budem lider opozicije… Ovo je jedina država na svijetu gdje opozicija želi da uđe u Vladu bez izbora. Ja želim da promijenim sistem vrijednosti u Crnoj Gori putem prijevremenih izbora i drago mi je što sam za dva dana postao lider opozicije i mislim da mi to pristaje.“

Komentarišući situaciju u bezbednosnom sektoru, Knežević je istakao probleme koordinacije i međusobne ucene.

„PES vodi ANB, Demokrate Upravu policije… Nalazimo se u jednom Bermudskom trouglu gdje se izgubi svako ko zagazi makar jednom. Ovo je samo simbolika onog iskopanog tunela i mislim da bi bezbjednosni sektor trebao da se zazida u tom tunelu i da ne izlaze dok ne pronađemo Medenicu.“

1/8 Vidi galeriju Vesna Medenica i Miloš Medenica Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

O aktuelnoj opoziciji i njenoj saradnji sa PES-om:

„Spajić razgovara sa Živkovićem. Kako može DPS da kritikuje PES ili PES da kritikuje DPS kada je pola funkcionera PES-a nekad bilo DPS-a?… Ja nemam namjeru da ćutim, nemam namjeru nikome da podnosim račune… potpuno je prirodno da sam lider opozicije i uopšte se ne identifikujem sa ostalim opozicionim strankama.“

O seks aferi u Vladi

Komentarišući snimke i skandale u Vladi, Knežević je rekao:

„Mene u snimcima nema, niti sam im držao svijeću, a te seks afere u Vladi Spajića su postale opšta stvar… Utvrdiće istraga.“

O situaciji u Podgorici i lokalnoj vlasti:

„Naravno on može da napravi kvorume sa DPS-om i mislim da će se to desiti – ali očekujem da veliki čistunci iz vlasti u Podgorici da se izjasne i da se vidi hoće li biti i oni sa DPS-om. Mi sigurno nećemo izdati principe niti praviti trule kompromise sa DPS-om i njihovim koalicionim partnerima.“

O prevremenim izborima i EU putu Crne Gore:

A govoreći o tišini u Glavnom gradu, Knežević navodi da Saša Mujović više nije gradonačelnik Podgorice a dostojanstveno bi bilo da podnese ostavku i da se vidi da li građani više vjeruju Saši Mujoviću i njegovoj nameri da odbrani visokokoruptivni ugovor Ivana Vukovića ili vjeruju DNP-u.

„Naravno on može da napravi kvorume sa DPS-om i mislim da će se to desiti – ali očekujem da veliki čistunci iz vlasti u Podgorici da se izjasne i da se vidi hoće li biti i oni sa DPS-om. Ili će morati da biraju između mene i DNP-a, ili DPS. Mi sigurno nećemo izdati principe niti praviti trule kompromise sa DPS-om i njihovim koalicionim partnerima“, kazao je on.

Dodao je da su vanredni izbori jedino rješenje imajući u vidu sve što će se pojaviti u narednom periodu.

„Ova Vlada se pokazala nesposobnom da uvede Crnu Goru u EU. To što smo gazili prema EU malo brže nego inače je zahvaljujući DNP-u jer sam ja dokazani eurofanatik. Sada kada su ostali bez mene sada će da zakoče na EU putu. Zato treba da dođe premijer koji treba da preuzme odgovornost“, kazao je Knežević.

Na kraju, Knežević je rekao da Vlada nije institucija koju treba idealizovati: