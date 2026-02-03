Slušaj vest

Pokret penzionera Crne Gore najavio da će 19. februara u Bijelom Polju postaviti kutiju za prikupljanje pomoći. Pozvali su sve penzionere da se pridruže humanitarnoj akciji, pišu Vijesti.

Pokret penzionera Crne Gore 19. februara od podne pokreće humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za predsednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića i njegove ministre, naveo je u saopštenju Pokret penzionera Crne Gore.

Kako se navodi, na ovaj korak su se odlučili posle teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze predsednik Vlade i njegovi ministri zbog malih primanja, a povodom velikih povećanja penzija koje je Vlada Crne Gore obezbedila za penzionere u iznosu od 1,20 do 1,70 evra.

Penzioneri sa severa su odlučili da te iznose doniraju kako bi istim pomogli "da izađu iz ekonomske krize u kojoj su se našli".

Oni će taj dan postaviti ispred Evropske kuće u Bijelom Polju kutiju za prikupljanje pomoći za premijera Milojka Spajića i ministre u Vladi Crne Gore i tim povodom pozivaju sve penzionere da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji.

"Pokret penzionera Crne Gore takođe, obavještava povodom ove akcije predsjednika Vlade i njegove ministre koji su se potrudili da penzionerima u Crnoj Gori povećaju penzije za 1,20 do 1,70 evra, da ih samo u Bijelom Polju ima skoro 8.000, na severu na hiljade, a u Crnoj Gori 132.000 penzionera, a koliko ih na severu ima, sami će se uveriti kada krenu u masovne proteste penzionera tokom leta gde će pokazati da penzioneri neće dozvoliti da ih niko više ugrožava i ponižava", naveli su iz Pokreta penzionera Crne Gore.