Odluka predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da Skupštini na ponovno razmatranje vrati u ponedeljak 25 usvojenih “plavih” zakona, mogla bi usporiti zatvaranje nekih pregovarčkih poglavlja u martu i aprilu - saznaju “Vijesti”.

Izvori redakcije iz Vlade kažu da svi zakoni koji su u ponedjeljak usvojeni s "plavom zastavicom" (važni za zatvaranje poglavlja u pregovorima s EU), da imaju mišljenje Evropske komisije, da je održana javna rasprava o njima i da su u njih unesene evropske direktive.

Usvajanje tih zakona predstavlja završna merila za poglavlja koja su planirana za zatvaranje u martu i aprilu, rekao je jedan sagovornik “Vijesti”.

Objasnio je da Skupština mora da usvoji te zakone na vreme, kako bi se Briselu i zemljama članicama ostalo dovoljno vremena da o njima raspravlja i da se izjasne.

“Sva (merila) moramo da ispunimo i pošaljemo, (kao) i završne izveštaje... I kad to prođe zakazuje se međuvladina konferencija... Ovo nas sad usporava.”

Drugi sagovornik iz Vlade je objasnio da je uglavnom reč o evropskim direktivama koje se moraju prenijeti u crnogorsko zakonodavstvo gotovo doslovce, jer su već dio pravnog sistema svih članica.

“Nema tu šta da se mijenja ili dopisuje ako želimo u EU.”

Milatović: Vratio zakone “kako bi poslanici mogli da ih zaista i pročitaju”

Milatović je kazao da je zakone vratio “kako bi poslanici mogli da ih zaista i pročitaju”.

“Evropske reforme ne znače puko dizanje ruku u Skupštini, ni usvajanje zakona bez rasprave i diskusije. Građani od poslanika očekuju ozbiljan i odgovoran pristup prilikom donošenja zakona koji određuju njihov svakodnevni život”, napisao je Milatović na mreži "Iks".

Prema Poslovniku Skupštine, predsednik parlamenta vraćene zakone stavlja ponovo na dnevni red na prvoj narednoj sednici. Ona je zakazana za 10. februar. Nakon toga, predsednik države je, prema propisima, dužan da potpiše zakone ako budu ponovo usvojeni.

Skupština je u ponedeljak, bez rasprave, usvojila 25 zakona, nakon uvodnog obraćanja ministarke evropskih poslova Maide Gorčević (Pokret Evropa sad) koja je navela koje je propise potrebno usvojiti za zatvaranje određenih poglavlja.