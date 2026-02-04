Slušaj vest

Univerzitet Crne Gore će, vodeći računa o očuvanju ugleda institucije i najviših etičkih standarda, pristupiti razmatranju izmena pravila koja regulišu ne samo dodelu, već i mogućnost oduzimanja počasnih zvanja u izuzetnim okolnostima, saopštili su za Portal RTCG iz te institucije.

Tragom informacija da je raniji rektor Univerziteta Crne Gore, Danilo Nikolić, 2019. godine uručio visoko akademsko priznanje, počasni doktorat, Miroslavu Lajčaku, tada ministru vanjskih poslova Slovačke, portal RTCG kontaktirao je Univerzitet Crne Gore.

Pitali smu da li će u toj instituciji razmotriti mogućnost da se Lajčaku oduzme počasni doktorat, s obzirom na to da se njegovo ime povezuje sa globalnom aferom poznatom kao „Epstajnovi fajlovi“ i da je u medijima doveden u vezu sa sramotnim i nezakonitim postupcima i komunikacijom sa osuđenim pedofilom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ne postoji odredba koja predviđa mogućnost oduzimanja počasne titule

Sa Univerziteta Crne Gore Portalu RTCG su saopštili da, u skladu sa važećim Pravilnikom o dodeli počasnih titula i drugih priznanja, ne postoji odredba koja predviđa mogućnost oduzimanja počasne titule nakon što je jednom dodeljena. Istovremeno, naglasili su da posvećuju punu pažnju očuvanju ugleda institucije i poštovanju najviših etičkih standarda.

"U tom smislu, Univerzitet Crne Gore će, vodeći računa o očuvanju ugleda institucije i najviših etičkih standarda, pristupiti razmatranju izmjena pravila koja regulišu ne samo dodelu, već i mogućnost oduzimanja počasnih zvanja u izuzetnim okolnostima", saopšteno je sa Univerziteta.

Univerzitet Crne Gore odlikovao je Lajčaka zbog, kako su tada objavili na svom sajtu, promovisanja vrednosti demokratskih procesa i multikulturne tolerancije, te izuzetnog doprinosa na polju razvoja međunarodnih odnosa, prava i diplomatije, jačanja crnogorsko-slovačkih odnosa i povezivanja univerzitetskih institucija.

Prilikom urečenja počasnog doktorata Lajčak je tada kazao da je savremena Crna Gora u svetu poznata kao uspešna zemlja.

Lajčak i Milo Đukanović u Epstajnovim fajlovima

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku, sada pokojnom Džefriju Epstajnu. Riječ je o najvećem broju dokumenata koje je vlada objavila otkako je zakonom iz novembra 2025. naloženo njihovo javno objavljivanje.

Tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video snimaka postalo je javno dostupno 30. januara 2026.

Prema podacima sa sajta Ministarstva pravde SAD, u tim fajlovima pominju se nekadašnji šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, kao i bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović.

Navodno, Lajčak je razmenjivao poruke sa Epstinom i pominjao Đukanovića.

"Presednik Crne Gore očekuje našu posetu", napisao je Lajčak, koji je 2006. godine bio specijalni izaslanik EU za crnogorski referendum.

Epstin odgovara "možda bi trebalo da nađemo utočište za Donalda".

"Donaldu je slaba tačka Crna Gora", naveo je Lajčak u odgovoru, uz osmeh.

Lajčak navodno šalje i sliku iz Crne Gore uz članak američke štampe Epstinu, uz poruku "Rekao sam ti, Crna Gora je sjajna".

U jednoj od poruka se vidi i da Lajčak pita Epstajna kada može da posjeti Crnu Goru.

"Pozdrav iz Bratislave. Da li bi ti odgovarao prvi ili drugi vikend u novembru", pitao je.

"Samo da proverim", odgovorio je pokojni milioner iz SAD.

Poruke su, kako se može videti, razmenjene 2018. godine, a neke i 2019. godine.

U jednoj od poruka, navodno, Epstajn je pitao Lajčaka "je li on premijer ili predsednik Crne Gore".

"Predsednik. Milo Đukanović", naveo je Lajčak, vidi se u objavljenoj dokumentaciji.

U jednoj od prepisci navodi se da je "predsednik Crne Gore sjajan momak".

Đukanović je demantovao bilo kakvu povezanost sa Epstajnom.

Lajčak o Epstinovim fajlovima: Ne sjećam se tih poruka, osjećam se kao glupan

Miroslav Lajčak izjavio je da se ne sjeća poruka koje je razmjenjivao sa Džefrijem Epstajnom kao i da ne može da potvrdi njihovu autentičnost, ali da ih ne može ni opovrgnuti. U emisiji Radija Slovačka dodao je i da se, gledajući te poruke, "oseća kao idiot".

Lajčak je dao intervju javnom emiteru Radio Slovačka nakon što se njegovo ime pojavilo u najnovijem objavljivanju Epstajnovih dosijea u petak, a već narednog dana podneo je ostavku na mesto savetnika premijera Roberta Fica.

Do tada je izbegavao da govori za medije, oslanjajući se isključivo na pisane izjave, prenose slovački mediji.

"Iskreno, ne sećam se tih poruka. Ne mogu ih potvrditi, ali ih ne mogu ni negirati", rekao je slovački diplomata za radio, govoreći o prepiskama koje su uključivale devojke.

Nakon što je ponovo pročitao poruke, dodao je da se osećao "kao glupan"..

Lajčak je objasnio da je 2017. godine stigao u Njujork kako bi preuzeo jednogodišnju funkciju u Ujedinjenim nacijama i da ga je sa Džefrijem Epstinom upoznao jedan visoki strani diplomata. Prema Lajčaku, Epstin je bio nadaleko poznat i sastajao se sa brojnim poslovnim i političkim ličnostima iz SAD i inostranstva.

Lajčak je rekao da nije vidio razlog da se s njim ne sastane, tvrdeći da je umrežavanje dio njegovog posla, prenose slovački mediji.