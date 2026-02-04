Slušaj vest

U Novoj srpskoj demokratiji u toku su ozbiljne unutarstranačke konsultacije, a ključna odluka o daljem političkom kursu stranke, uključujući i pitanje ostanka u izvršnoj vlasti, biće donesena na zajedničkoj sednici najviših stranačkih organa, saznaju Aloonline iz izvora u toj partiji.

Predsednik Novе srpskе demokratijе Andrija Mandić sazvao je za petak, 6. februara, zajedničku sednicu Glavnog odbora, Predsedništva stranke, Izvršnog odbora, Političkog savjeta, Kluba poslanika, kao i svih funkcionera NSD-a koji obavljaju dužnosti u izvršnoj i lokalnoj vlasti, potvrđeno je za Aloonline.

Sednica će biti održana u Srpskoj kući u Podgorici, sa početkom u 12 časova, a prisustvo je, kako saznajemo, obavezno.

Centralna tema sednice: određivanje Nove srpske demokratije prema aktuelnoj političkoj situaciji

Prema dnevnom redu, centralna tema biće "određivanje Nove srpske demokratije prema aktuelnoj političkoj situaciji u kojoj se danas nalazi Crna Gora", što, kako navode izvori, direktno otvara i pitanje odnosa stranke prema učešću u izvršnoj vlasti.

- Ovo nije formalna sednica. Reč je o ozbiljnom političkom preseku i odluci koja će odrediti da li Nova srpska demokratija ostaje deo izvršne vlasti ili će preći u drugačiji vid političkog delovanja - kaže izvor Aloonline-a iz vrha stranke.

Prema istim saznanjima, nezadovoljstvo dela funkcionera aktuelnim odnosima u vlasti, kao i ukupnim političkim ambijentom u državi, biće jedna od ključnih tačaka rasprave, a ne isključuje se ni donošenje konkretnih zaključaka koji bi mogli imati neposredne političke posledice.

Odluke koje budu donesene u petak mogle bi značajno uticati na stabilnost parlamentarne većine i dodatno uzdrmati već krhku političku scenu u Crnoj Gori.

DNP napustio vladu krajem januara

Podsetimo, Demokratska narodna partija napustila je vladu 30. januara, a njen predsednik Milan Knežević suptilno je nakon toga nagovestio da bi isto mogla da uradi i Mandićeva stranka.