ZAPALJEN AUTOMOBIL SVEŠTENIKA SPC! Novi udar na Miajla Backovića u Tivtu!
„Rejndž rover“ sa beogradskim registarskim tablicama koji koristi sveštenik Mitropolije crnogorsko-primorske SPC Mijajlo Backović zapaljen je sinoć u Tivtu, saznaju „Vijesti“ iz više izvora.
Prema istim informacijama, to vozilo visoke klase zapaljeno je sinoć oko 3:30 u naselju Učuri.
Istraga je u toku.
Ovo nije prvi put da je Backovićevo vozilo zapaljeno. Automobil marke BMV izgoreo je ispred njegove kuće u januaru prošle godine.
Backoviću zabranjen ulazak u Hrvatsku
Podsetimo, Hrvatska je proglasila Miajla Backovića nepoželjnim i njemu je zabranjen ulazak u tu zemlju.
Backović je prošle godine prisustvovao protestu, na kome je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na mestu bivšeg logora u Morinju.
Spomen-ploča u kasarni Vojske Crne Gore u Morinju, otkrivena je 10. oktobra 2022, a na njoj je ispisano: „Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor, takozvani Centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!“
Iz medija saznao da je nepoželjan u Hrvatskoj
Backović je pojasnio da nije vraćen sa granice i da je iz medija saznao da je nepoželjna osoba u Hrvatskoj, ali da nije zvanično obavešten da mu je zabranjen ulazak, a kako je rekao, iz medija je saznao da je razlog za to njegov govor u kom je tražio uklanjanje sramne ploče i tražio da se govori o logoru Lori.Istakao je da ne zna ko mu crta metu na čelu, ali da će se to saznati i da je očigledno da su iz konteksta izvučene mnoge njegove izjave.
Napomenuo je da je sve počelo mnogo, mnogo, davno, još 2019. godine, kada je počela odbrana svetinja u Crnoj Gori.
„Crnogorska vlada, ministar inostranih poslova, nije stao u odbranu ni mene, ni ostalih državljana crne Gore, koji samo što su rekli istinu, dobili su zabranu ulaska u Hrvatsku“, kazao je Backović.
Govoreći o natpisu na ploči, rekao je da se ne može govoriti o „velikosrpskoj agresiji“ 1991. godine, jer je u tom trenutku Jugoslavija bila celovita i da je JNA tada bila na teritoriji svoje zemlje i u toj vojsci su komandni kadar bili i muslimani i Hrvati i svi drugi koji su bili u Jugoslaviji. Istakao je i da se ne može izvršiti agresija na sopstvenu zemlju.
(Kurir.rs/Vijesti.me)