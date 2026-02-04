Slušaj vest

„Rejndž rover“ sa beogradskim registarskim tablicama koji koristi sveštenik Mitropolije crnogorsko-primorske SPC Mijajlo Backović zapaljen je sinoć u Tivtu, saznaju „Vijesti“ iz više izvora.

Prema istim informacijama, to vozilo visoke klase zapaljeno je sinoć oko 3:30 u naselju Učuri.

Istraga je u toku.

Ovo nije prvi put da je Backovićevo vozilo zapaljeno. Automobil marke BMV izgoreo je ispred njegove kuće u januaru prošle godine.

Backoviću zabranjen ulazak u Hrvatsku

Podsetimo, Hrvatska je proglasila Miajla Backovića nepoželjnim i njemu je zabranjen ulazak u tu zemlju.

Backović je prošle godine prisustvovao protestu, na kome je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na mestu bivšeg logora u Morinju.

Spomen-ploča u kasarni Vojske Crne Gore u Morinju, otkrivena je 10. oktobra 2022, a na njoj je ispisano: „Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor, takozvani Centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!“

Iz medija saznao da je nepoželjan u Hrvatskoj

Backović je pojasnio da nije vraćen sa granice i da je iz medija saznao da je nepoželjna osoba u Hrvatskoj, ali da nije zvanično obavešten da mu je zabranjen ulazak, a kako je rekao, iz medija je saznao da je razlog za to njegov govor u kom je tražio uklanjanje sramne ploče i tražio da se govori o logoru Lori.Istakao je da ne zna ko mu crta metu na čelu, ali da će se to saznati i da je očigledno da su iz konteksta izvučene mnoge njegove izjave.

Napomenuo je da je sve počelo mnogo, mnogo, davno, još 2019. godine, kada je počela odbrana svetinja u Crnoj Gori.

„Crnogorska vlada, ministar inostranih poslova, nije stao u odbranu ni mene, ni ostalih državljana crne Gore, koji samo što su rekli istinu, dobili su zabranu ulaska u Hrvatsku“, kazao je Backović.