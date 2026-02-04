Slušaj vest

Službenici Uprave policije preduzimaju mere i radnje na pronalaženju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, jer se nije dobrovoljno javila na izdržavanje zatvorske kazne, objavila je danas Radio-televizija Crne Gore.

Posle provere svih lokacija gde bi se mogla nalaziti, za njom je raspisana poternica. 

Mitrović je proglašena krivom zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci.

Službenici Odjeljenja bezbednosti Podgorica su, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, u više navrata obišli lokaciju na kojoj stanuje, ali je nisu pronašli.

Članovi njene porodice saopštili su različite i oprečne informacije o njenom boravku na teritoriji Podgorice ili Budve, saopštila je Uprava policije.

Policija je o ishodu provera obavestila nadležni sud, na osnovu čega je raspisana poternica za Mitrović u cilju njenog pronalaženja i dovođenja na izdržavanje zatvorske kazne.

Tužilački savet je na sednici održanoj 5. juna prošle godine doneo odluku o razrešenju Mitrović, pišu Vijesti.

Kako je tada saopšteno iz Tužilačkog saveta, Ustavom Crne Gore je propisano da se rukovodilac državnog tužilaštva i državni tužilac razrešava funkcije ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora i da Tužilački savet bira i razrešava rukovodioce državnih tužilaštava i državne tužioce.

Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam meseci zatvora zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Mitrović je na tu kaznu zatvora osuđena 23. decembra 2024. godine u Višem sudu u Podgorici.

Kurir.rs/RTCG/Vijesti

