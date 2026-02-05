Slušaj vest

U Kotoru je uhapšen H. D. iz Berana zbog sumnje da je izazvao požar na vozilu sveštenika Mijajla Backovića. Kako su naveli iz Uprave policije, H. D. je višestruko osuđivan.

„Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odeljenja bezbednosti Tivat su, u roku kraćem od 24 časa, nakon sprovedenih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, identifikovali i lišili slobode lice osumnjičeno za izazivanje požara na vozilu sveštenog lica M. B, saopštili su iz Uprave policije.

Kako su naveli u saopštenju, policija je postupala po prijavi da je 4. februara u naselju Učuri, došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke Range Rover, beogradskih registarskih oznaka, koje koristi pomenuti sveštenik.

Foto: Uprava Policije CG

„Tom prilikom, usled dejstva plamena, oštećeno je i još jedno vozilo u vlasništvu lica B. B., koje se nalazilo parkirano u neposrednoj blizini navedenog vozila. Preduzetim kriminalističko- operativnim merama i radnjama u kratkom roku je identifikovano i locirano lice H. D. iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela“, dodali su.

Oni su kazali da je H. D. je uhapšen i osumnjičen za teško delo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.