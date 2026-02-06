Slušaj vest

Nova srpska demokratija (NSD) neće napustiti koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG), saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Iz NSD su nezvanično kazali da je koalicija sigurna, ali da oni ne mogu uticati na odluku Demokratske narodne partije (DNP) na čijem je čelu Milan Knežević, ukoliko ona odluči da napusti koaliciju nakon što je napustila i izvršnu vlast u Crnoj Gori.

Rukovodstvo NSD danas će na sastanku zakazanom za podne doneti odluku o političkoj budućnosti stranke, nakon što je njihov dugogodišnji koalicioni partner odlučio da napusti izvršnu vlast.

Lider NSD i predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sazvao je za danas zajedničku sednicu svih stranačkih organa u proširenom sastavu.

Andrija Mandić Foto: EPA Boris Pejovic

DNP je pre nekoliko dana napustio državnu vlast i vladajuću koaliciju u Podgorici, nakon što je vlada prošle sedmice odbila da podrži njihove zahteve o uvođenju srpskog jezika kao službenog, menjanju Zakona o crnogorskom državljanstvu (uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom), kao i normiranju crveno-plavo-bele trobojke kao "narodne zastave".

Milan Knežević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uz to, DNP je tražio i dijalog o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun, kojoj se protivi Kneževićeva stranka i lokalno stanovništvo.

(Kurir.rs/Vijesti)

