Nova srpska demokratija (NSD) ostaće u vladi Crne Gore.

Na sednici svih stranačkih organa i funkcionera NSD, održanoj danas u Srpskoj kući u Podgorici, poručeno je da se to čini kako bi se, između ostalog, povratak bivšeg DPS-režima učinio nemogućim.

- Svi učesnici zajedničke sjednice pošli su od činjenice da se srpski narod više decenija hrabro i odvažno borio protiv totalitarnih režima, a da je nakon smene režima Mila Đukanovića izborio pravo da učestvuje u vođenju ove zemlje i da njegovi predstavnici pokažu da mogu to uspešnije da rade od onih koje smo na izborima smenili. Potvrđen je stav da ono što je srpski narod teško stekao ne smemo izgubiti olako, da se dostignuća koja smo postigli nakon našeg ulaska u izvršnu vlast 2024. ne smeju odbaciti - kaže se u saopštenju predsedništva NSD koje prenosi RTCG.

Dodaju da NSD možda može da mnoge stvari uradi brže, ali bez pouzdanih partnera ne i sigurnije.

- Takođe smo konstatovali da nikada ne smemo zalupiti vrata za sobom jer će se ponovo teško otvoriti. Takođe, potvrđen je jasan, nedvosmislen i jedinstven stav da Nova srpska demokratija treba da nastavi započeti posao u okviru parlamentarne većine i stabilne vlade Crne Gore, kako bi se, između ostalog, povratak bivšeg DPS-režima učinio nemogućim - kaže se u saopštenju.

Andrija Mandić, predsednik NSD Foto: EPA Boris Pejovic

Dodaju da, sve što je bilo nerešeno ili pogrešno ustavno i zakonski normirano decenijama unazad ne može se rešiti u jednom skoku.

- To možemo uraditi samo ako nam narod dā potrebnu podršku i broj narodnih predstavnika koji su spremni da takva rešenja podrže i ugrade u sistemske akte države. Nova srpska demokratija se opredeljuje da sva iskušenja i izazove koji su nam nametnuti izdrži, jer želimo da nastavimo rad na korist našeg naroda i ove zemlje, pravcem koji se može nazvati i svojevrsnom strategijom nacionalne odgovornosti - kaže se u saopštenju.

Na sednici je, kako kažu, potvrđena kontinuirana politika objedinjavanja koju vodi ta stranka, a koja se ogledala u formiranju nekadašnjeg Demokratskog fronta, kao i kasnije koalicije "Za budućnost Crne Gore".

- Vođeni mišlju "čuvajte prijatelje, budite odgovorni i brinite za narod", učesnici zajedničke sednice iznijeli su jednoglasan stav da koaliciju "Za budućnost Crne Gore" treba očuvati - kaže se u saopštenju.

Aklamacijom je data podrška predsedniku Andriji Mandiću da "u bratskoj komunikaciji sa predsjednikom Demokratske narodne partije Crne Gore Milanom Kneževićem, definiše zajednički pristup svim pitanjima koja su bliska srpskom narodu".