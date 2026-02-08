Slušaj vest

Bugarska policija je, po poternici Interpola Podgorica, na aerodromu Varna uhapsila nemačkog državljanina M.T.M, kojeg Crna Gora potražuje zbog krivičnog dela prevara.

"NCB Interpol Podgorica potražuje M.T.M. radi privođenja nadležnom Osnovnom sudu u Kotoru, pred kojim se protiv njega vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da je na teritoriji naše države izvršio krivično delo prevara", kazali su iz Uprave policije Crne Gore.

Sledi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Sofija radi ekstradicije ovog lica Crnoj Gori.

Kurir.rs/RTCG

