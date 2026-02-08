Slušaj vest

Trojica skijaša su poginula u lavinama u Italiji, na području gde se održavaju Zimske olimpijske igre.

Spasilačke službe su pronašle telo muškarca koji je sa još tri osobe skijao van staze na Punti Roki, vrhu visokom 3.300 metara na Marmoladi, najvišoj planini Dolomita.

Žrtva je sama izazvala lavinu, tvrdi spasilačka služba, javlja Rojters.

Dvojica skijaša su poginula van staze u Albozađi, selu u dolini Valtelina, oko 65 kilometara od Bormija, gde se održavaju sva takmičanja muškaraca u alpskom skijanju.

