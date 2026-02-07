Slušaj vest

Podgorička policija rasvetlila je 11 krađa izvršenih u proteklih mesec i po. Osam osoba je procesuirano, od kojih je sedam uhapšeno, saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici procesuirano je ukupno osam osoba, od kojih je sedam uhapšeno, zbog sumnje da su počinili razbojništvo, dve razbojničke krađe, četiri teške krađe, tri krađe i oduzimanje vozila.

"Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta Odeljenja bezbednosti Podgorica su, naime, identifikovali a potom i lišili slobode albanskog državljanina M.Dž. (30), zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, na štetu ruskog državljanina. Sumnja se da je M.Dž. na Skalinama u Podgorici fizički napao oštećenog i tom prilikom od njega otuđio torbicu u kojoj su se nalazili mobilni telefon, novac, bankovne kartice, ključ od stana i lična dokumenta", kazali su iz policije.

Osumnjičeni je nastavio sa nasiljem i sa ruke Rusa ukrao dva prstena, nakon čega se udaljio.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, postupajući po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili D.Š. (32) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojnička krađa.

"Sumnja se da je D.Š, nakon što je otuđio više artikala iz jednog supermarketa u Podgorici, fizički napao zaposlenog, koji je pokušao da ga spreči u krađi otuđene robe, a kojom prilikom mu je osumnjičeni zadao više udaraca u predelu glave", navodi se u saopštenju.

Uhapšene su i dve osobe, od kojih je jedna maloletna, zbog sumnje da su izvršile krivično delo razbojnička krađa.

"Osumnjičeni Š.B. (28) i maloletnik star 15 godina su, kako se sumnja, krajem januara 2026. godine fizički napali radnika obezbeđenja jednog trgovinskog objekta, nakon što su pokušali da otuđe metalne i bakarne profile težine oko 300 kilograma, tržišne vrednosti od preko 1.000 eura", navode iz policije.

Po nalogu nadležnog tužioca, protiv maloletnog lica starog 15 godina biće podneta krivična prijava, zbog sumnje da je počinio četiri krivična dela teška krađa.

"Osumnjičeni je, kako se sumnja, sredinom januara 2026. godine iskoristio otključanost jednog vozila i izvršio premetačinu, ali ništa nije otuđio iz vozila, dok je krajem januara 2026. godine polomio staklo na jednom vozilu i otuđio novac u iznosu od 250 eura. Takođe, osumnjičeni je početkom februara 2026. godine izvršio premetačinu u prostorijama džamije u Milješu, oštetivši kutiju sa dobrotvornim prilozima iz koje nije uspeo da otuđi novac. Tog dana je prijavljena i krađa mobilnog telefona iz iste džamije, koji je pronađen i vraćen vlasniku, a za koje krivično delo je takođe osumnjičen navedeni maloletnik", kazali su iz policije.

Podgorička policija uhapsila je i dva maloletnika starosti 15 i 16 godina zbog sumnje da su izvršila tri krivična dela krađa.

"Naime, oni su, kako se sumnja, krajem decembra 2025. godine zajedno izvršili krivično delo krađa na štetu jednog maloprodajnog objekta na Cetinju, kojom prilikom su otuđili razne tehničke uređaje. Takođe, šesnaestogodišnji maloletnik je krajem januara 2026. godine, sumnja se, iz jednog trgovinskog objekta na Cetinju otuđio proizvode u vrednosti od oko 400 eura", navodi se u saopštenju.

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo oduzimanje vozila, policijski službenici su identifikovali i po nalogu državnog tužioca lišili slobode N.M. (25).

"Sumnja se da je N.M. ovo krivično delo počinio na štetu jednog lica iz Podgorice, na način što je ispred jednog ugostiteljskog objekta otuđio motocikl u vlasništvu oštećenog lica, nakon čega se udaljio sa lica mesta. Policijski službenici su pronašli motocikl i vratili ga vlasniku", kazali su iz policije.