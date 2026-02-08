Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ izvršili su 11 pretresa na 11 lokacija i tom prilikom oduzeli 4 puške, pištolj, 626 komada municije, 463 tablete koje se nalaze na listi opojnih droga, silikonske maske, optički nišan, određenu količinu kokaina i marihuane, noževe, kao i vozilo visoke klase koje je koristilo operativno–interesantno lice.

Policija je u Plavu, naime, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi C.H. pronašla i oduzela:

Pušku marke „Arsenal“, model SRL-95, kalibra 7,62 mm, sa optičkim nišanom i baterijskom lampom sa jednim okvirom za municiju

Pušku malokalibarsku CZ 513, kalibra 22 mm, sa optičkim nišanom

Pušku model 98, kalibra 7,9 mm, sa okvirom za municiju

Pušku nepoznate marke sa okvirom za municiju

Pištolj marke CZ 5-10F, kalibra 9 mm, sa dva okvira

Okvir za municiju od automatske puške

Optički nišan

626 komada municije različite marke i kalibra

3 noža sa futrolama

3 ručne radio-veze marke RETCV15

Uređaj za detektovanje metala

C.H. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom u Beranama stana i drugih prostorija koje koristi operativno interesantno lice M.M. iz Berana pronađene su i privremeno oduzete tri silikonske maske, sprej sa nadražujućim dejstvom i metalni boks crne boje.

Od Rožajca M.T. oduzeto je vozilo visoke klase marke „BMW“, ulcinjskih registarskih oznaka, radi daljih provera.

„Pretresom stana koji koristi lice A.H. iz Berana pronađeno je 189 tableta koje se nalaze na listi opijata. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da navedene tablete pripadaju njenom suprugu R.H., koji za iste nije posedovao validnu dokumentaciju“, navode iz UP.

Protiv R.H. biće podneta prekršajna prijava.

„Pretresom u Rožajama stana i drugih prostorija koje koristi lice blisko OIL-u, S.K. iz Rožaja, pronađena je zelena materija nalik na opojnu drogu marihuanu u manjoj količini, kao i 264 tablete koje se nalaze na listi opijata, drobilica i pakovanje rizli“, navode iz policije.

S.K. je uhapšen i biće sproveden postupajućem sudiji Suda za prekršaje u Rožajama, dok će se u odnosu na oduzete tablete postupajući državni tužilac naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela.

„Kontrolom vozila kojim je upravljalo OIL, D.M. iz Rožaja, pronađena su dva zamotuljka sa praškastim sadržajem za koji je preliminarno utvrđeno da se radi o kokainu u manjoj količini, a kontrolom lica N.F. takođe iz Rožaja pronađena su dva papirna zamotuljka, takođe sa sadržajem opojne droge za koju je preliminarno utvrđeno da se radi o kokainu. D.M. je lišen slobode zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika i uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka sproveden je postupajućem sudiji Suda za prekršaje, dok će protiv N.F. biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga u zakonom predviđenom roku“, navode iz UP.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi OIL lice L.F. iz Bijelog Polja pronađeno je 10 tableta sa liste opijata.

Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava.