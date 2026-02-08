Slušaj vest

Nikšićka policija uhapsila je S.Č. (31) iz Nikšića zbog sumnje da je izazvao požar na jednom vozilu. Kako je saopšteno iz Uprave policije, reč je o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih dela.

Postupajući po prijavi od 13. novembra 2025. godine da je na jednom parking prostoru u Nikšiću, u ranim jutarnjim časovima, došlo do požara na vozilu marke „VW Passat“.

"Policijski službenici su preduzeli niz operativno-taktičkih i dokaznih mera i radnji, te kao izvršioca identifikovali S.Č. (31) iz Nikšića, višestrukog povratnika u vršenju istovrsnih kao i drugih krivičnih dela. S.Č. je, kako se sumnja, navedenog dana, upotrebom ubrzivača požara i podesnog sredstva, izazvao požar na predmetnom vozilu, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu", navodi se u saopštenju.

O preduzetim merama i radnjama upoznat je postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu S.Č. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.