Kod mosta Luča u Podgorici trenutno se čeka dolazak ronilačkih ekipa koje će pretražiti reku Moraču, nakon što je sinoć, jedan sat iza ponoći, vozilo sletelo u reku.

Kako su kazali iz policije nezvanično, nakon što vozilo bude izvučeno biće poznato koliko je osoba bilo u njemu.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Standard, za volanom je bila ženska osoba, a policija proverava da li su još dve osobe bile u vozilu.

Kako pišu, nadzorne kamere su snimile automobil kod Logističkog. Na kamerama se vidi da je automobil napravio krug do Donje Gorice i okrenuo se. Pre mosta, vozilo je navodno izgubilo kontrolu i prešlo iz desne u levu traku preko ostrva, te sletelo u Moraču.

Na makadamu su primećeni tragovi, kao i delovi vozila. Na licu mesta sinoć i danas nalaze se članovi porodice.

