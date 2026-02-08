DEVOJKA AUTOM SLETELA U MORAČU: Potraga u toku, čekaju se ronioci da pretraže reku, na mostu potresne scene, i njena porodica je tu (FOTO/VIDEO)
Kod mosta Luča u Podgorici trenutno se čeka dolazak ronilačkih ekipa koje će pretražiti reku Moraču, nakon što je sinoć, jedan sat iza ponoći, vozilo sletelo u reku.
Kako su kazali iz policije nezvanično, nakon što vozilo bude izvučeno biće poznato koliko je osoba bilo u njemu.
Prema nezvaničnim saznanjima portala Standard, za volanom je bila ženska osoba, a policija proverava da li su još dve osobe bile u vozilu.
Kako pišu, nadzorne kamere su snimile automobil kod Logističkog. Na kamerama se vidi da je automobil napravio krug do Donje Gorice i okrenuo se. Pre mosta, vozilo je navodno izgubilo kontrolu i prešlo iz desne u levu traku preko ostrva, te sletelo u Moraču.
Na makadamu su primećeni tragovi, kao i delovi vozila. Na licu mesta sinoć i danas nalaze se članovi porodice.
