Prema prvim informacijama za volanom je bila devojka, ali nije poznato koliko još osoba je bilo unutra.

Na terenu su ekipe Službe zaštite i spašavanja.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalim autom u reci Morača Foto: RINA/Služba zaštite i spašavanja Podgorica

- Teren se pregleda čamcima i dronovima, potraga još uvek traje - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Podgorice.

Na terenu su i ronioci iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

Snimak sa lica mesta gde je vozilo sletelo u reku Moraču Izvor: RINA

- Ekipe su bile juče na terenu, a potraga se nastavila i danas. Potragu otežavaju loši uslovi, kazao je Danilo Mijajlović iz RRCB.

Nesreća se dogodila u noći subote na nedelju, a nadzorne kamere snimile su vozilo koje se kreće ulicama i pre mosta je, kako se pretpostavlja, devojka izgubila kontrolu – vozilo je prešlo iz desne u levu traku preko ostrva pa sletelo u Moraču.

Na makadamu su primećeni tragovi, kao i delovi vozila.