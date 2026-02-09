DEVOJKA KOLIMA SLETELA U MORAČU, VIŠE LJUDI BILO U AUTU? Kamere snimile horor u Crnoj Gori, i dalje traje potraga na reci (VIDEO)
Prema prvim informacijama za volanom je bila devojka, ali nije poznato koliko još osoba je bilo unutra.
Na terenu su ekipe Službe zaštite i spašavanja.
- Teren se pregleda čamcima i dronovima, potraga još uvek traje - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Podgorice.
Na terenu su i ronioci iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.
- Ekipe su bile juče na terenu, a potraga se nastavila i danas. Potragu otežavaju loši uslovi, kazao je Danilo Mijajlović iz RRCB.
Nesreća se dogodila u noći subote na nedelju, a nadzorne kamere snimile su vozilo koje se kreće ulicama i pre mosta je, kako se pretpostavlja, devojka izgubila kontrolu – vozilo je prešlo iz desne u levu traku preko ostrva pa sletelo u Moraču.
Na makadamu su primećeni tragovi, kao i delovi vozila.
(Kurir.rs/RINA)