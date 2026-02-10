Slušaj vest

Tokom proteklog vikenda, na crnogorskim putevima dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, pet zadobilo teške, a devet lakše povrede. Saobraćajna policija je u istom periodu podnela 234 prekršajne prijave, izdala 1.697 naloga i lišila slobode 74 vozača, najviše zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga.

U periodu od 6. do 8. februara 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 49 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama jedno lice je smrtno stradalo u Danilovgradu, pet lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je devet lica lakše povređeno.

"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 234 prekršajne prijave i izdali 1.697 prekršajnih naloga. Takođe, privremeno su oduzeta 22 para registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključeno je iz saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Tokom navedenog perioda uhapšena su 74 vozača, od čega 24 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili zbog odbijanja alkotestiranja, 19 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja testiranja, 31 vozač zbog drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.