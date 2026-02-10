Slušaj vest

Tokom proteklog vikenda, na crnogorskim putevima dogodilo se 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, pet zadobilo teške, a devet lakše povrede. Saobraćajna policija je u istom periodu podnela 234 prekršajne prijave, izdala 1.697 naloga i lišila slobode 74 vozača, najviše zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga.

U periodu od 6. do 8. februara 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 49 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama jedno lice je smrtno stradalo u Danilovgradu, pet lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je devet lica lakše povređeno.

"U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 234 prekršajne prijave i izdali 1.697 prekršajnih naloga. Takođe, privremeno su oduzeta 22 para registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključeno je iz saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Tokom navedenog perioda uhapšena su 74 vozača, od čega 24 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili zbog odbijanja alkotestiranja, 19 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno odbijanja testiranja, 31 vozač zbog drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

"Od ukupnog broja lišenih slobode, 28 vozača uhapšeno je u Podgorici, šest u Tivtu, dok je po pet vozača lišeno slobode u Danilovgradu, Herceg Novom i Kotoru", zaključuju u saopštenju Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaREKORDERI NA PUTEVIMA SREMA, VOZILI PIJANI, DROGIRANI I BEZ DOZVOLA! Policija zaustavila 14 bahatih vozača, pljuštale kazne
Znak stop
HronikaOD 65 ISKLJUČENIH VOZAČA, 16 PIJANIH ZADRŽANO U POLICIJI! Tokom praznika manje povređenih, ali više alkoholisanih vozača na području Subotice
WhatsApp Image 2024-11-22 at 15.24.11_9f065625.jpg
DruštvoSpisak lokacija novih "super" radara u Srbiji: Biće na čak 99 mesta, a beleže 9 prekršaja
Saobraćajna policija
HronikaJEDAN PORŠEOM PIJAN DIVLJAO NA PUTU, DRUGI BMW-OM NAGAZIO 230 NA SAT, TREĆI DROGIRAN ZA VOLANOM! Policija u Sremskoj Mitrovici imala pune ruke posla
IMG-20241122-WA0009.jpg