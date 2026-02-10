Slušaj vest

Potraga za osobama koje su u automobilu sletele u reku Moraču natavlja se i danas, a na terenu su ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele. Još uvek nije zvanično poznato koliko lica je bilo u vozilu.

- Juče smo naišli na delove automobila i saobraćajnu dozvolu, što nam pomaže u određivanju zone daljeg djelovanja. Pretragu smo nastavili i danas, u skladu sa bezbednosnim procedurama i uslovima na terenu - potvrdio je za RINU Danilo Mijajloić iz RRCB.

U pretrazi podvodnog dela roniocima pomažu pripadnici ronilačke službe spasavanja iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić dok operativnu podršku pružaju pripadnici Sluzbe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

- Na terenu je i avio helikopterska jedinica MUP-a kao i mnogi meštani koji poznaju prilike na ovom delu reke - izjavio je Mijajlović.

