GRAĐANI CRNE GORE NA KRAJU 2025. DUGOVALI BANKAMA 2,43 MILIJARDE EVRA! Zadruženo blizu 170.000 ljudi
Građani Crne Gore su na kraju 2025. godine dugovali bankama 2,43 milijarde evra, a zaduženo je blizu 170.000 ljudi.
Ekonomski analitičar Mirza Mulešković izjavio je za TV Vijesti da je rast zaduženja bio očekivan zbog administrativnog povećanja plata i inflacije.
Ti faktori su, s jedne strane, podigli kreditnu sposobnost građana, ali su, s druge strane, povećali troškove života. On ističe da građani svoje potrebe sve češće pokrivaju kreditima, umesto redovnim prihodima.
Podaci pokazuju da dominiraju potrošački krediti, a raspodela izgleda ovako:
46% – nenamenski krediti (gotovinski);
34% – stambeni krediti;
7,5% – krediti za refinansiranje;
7,5% – hipotekarni krediti.
Prognoze za budućnost
Mulešković navodi da regulativa i kontrola banaka funkcionišu dobro, kao i da je broj loših kredita na niskom nivou.
Tokom 2026. godine očekuje se usporavanje rasta zaduživanja.
(Kurir.rs/Vijesti)