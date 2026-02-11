Slušaj vest

Građani Crne Gore su na kraju 2025. godine dugovali bankama 2,43 milijarde evra, a zaduženo je blizu 170.000 ljudi.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković izjavio je za TV Vijesti da je rast zaduženja bio očekivan zbog administrativnog povećanja plata i inflacije.

Ti faktori su, s jedne strane, podigli kreditnu sposobnost građana, ali su, s druge strane, povećali troškove života. On ističe da građani svoje potrebe sve češće pokrivaju kreditima, umesto redovnim prihodima.

Podaci pokazuju da dominiraju potrošački krediti, a raspodela izgleda ovako:

46% – nenamenski krediti (gotovinski);

34% – stambeni krediti;

7,5% – krediti za refinansiranje;

7,5% – hipotekarni krediti.

Prognoze za budućnost

Mulešković navodi da regulativa i kontrola banaka funkcionišu dobro, kao i da je broj loših kredita na niskom nivou.