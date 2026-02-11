Slušaj vest

Tokom noći došlo je do požara na lokomotivi teretnog voza u Bijelom Polju. Služba zaštite i spašavanja iz ove opštine je nešto posle 2 sata nakon ponoći primila poziv od mašinovođe.

- Javljeno je da je došlo do zapaljenja lokomotive teretnog voza koji je prevozio rudu a kretao se iz pravca Bijelog Polja prema Baru. Zbog zapaljenja mašine, mašinovođa se zauistavio i to tačno na Slijepač mostu što je dodatno otežalo pristup gašenju, ali brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca požar je brzo stavljen pod kontrolu - rekao je za RINU Edin Kolić, komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Dodaje da je nakon lokalizovanja požara druga lokomotiva odvukla lokomotivu na lokaciji Mijatovo kolo gde je detaljno požariste lokalizovano i pregledano.

- Izvršen je detaljan pregled kako ne bi došlo do ponovnog paljenja i širenja požara, jer se u lokomotivi nalaze rezervoari ulja za trafoe sa kapacitetom 4.700 litara - kaže Kolić.

U intervenciji je učestvovalo 8 vatrogasaca spasilaca sa dva specijalna i 2 tehnička vozila. Intervencija je trajala do 5:30 časova.