Evropski savez danas je zatražio raspuštanje Skupštine Podgorice.

RTCG prenosi da je odbornik Evropskog saveza (ES) Miloš Mašković kazao je da su svim odborničkim klubovima uputili inicijativu za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada i da se moraju održati vanredni izbori u Podgorici.

- Vladajuća većina ne postoji u glavnom gradu. Od 31, spali su na 27 odbornika - rekao je Mašković na pres konferenciji ES.

Prema njegovim rečima, narušeni međupartijski odnosi u glavnom gradu onemogućili su dalji opstanak koalicije i dalji razvoj grada, koji je, kako kaže, ionako usporen.

- Ako se nastavi ovako, posledice će se osetiti kasnije - kaže Mašković.

Podgorica Foto: Shutterstock

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kaže da za ovu inicijativu očekuje podršku svih političkih subjekata.

- Ne bih voleo da određeni politički subjekti shvate kao dnevno-političku provokaciju, što nije. Želimo sa svima da razgovaramo i dolazimo do rešenja. Mi ne želimo da budemo "bajpas" nikome. Neka svako odluči kako želi. Građani će proceniti - poručio je Mugoša.

Da bi inicijativa ušla u proceduru, potrebno je da je podrži najmanje 20 odbornika, što znači da će Evropskom savezu, koji ima tri odbornika, biti potrebna podrška Demokratske partije socijalista (DPS), koji ima 19.