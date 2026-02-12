Slušaj vest

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) pokrenulo je veštačenje kako bi se utvrdilo ko se pojavljuje na eksplicitnim snimcima sa bivšom čelnicom Direktorata u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjanom Pajković.

Dosadašnji savetnik predsednika Crne Gore, Dejan Vukšić, tvrdi da on nije osoba na spornom snimku, pišu Vijesti.

Mirjana Pajković je, s druge strane, pred tužiocima izjavila da se na jednom od snimaka nalazi Vukšić i da je upravo on neovlašćeno distribuirao video-materijal. Vukšić je ove tvrdnje kategorično demantovao.

1/5 Vidi galeriju Dejan Vukšić Foto: Youtube/ RTCG - Zvanični kanal, Medija Centar Beograd

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, Pajković i Dejan Vukšić saslušani su juče u ODT Podgorica, u okviru više međusobno podnetih krivičnih prijava koje se odnose na zloupotrebu tuđeg snimka, ugrožavanje sigurnosti, krađu telefona i druge navode.

Oboje su saslušani

"Oboje su saslušani u svim predmetima formiranim po prijavama Pajković i Vukšića pred Osnovnim državnim tužilaštvom Podgorica. Izjave su dali u različitim terminima i u različitim svojstvima. Pajković je izričito tvrdila da je Vukšić na spornom snimku i da ga je on nezakonito distribuirao, što je on negirao, tvrdeći da nije na snimku i da nema nikakve veze sa distribucijom tog sadržaja", rekao je izvor Vijesti.

Nije precizirano kako se Pajković izjasnila na optužbe bivšeg šefa Agencije za nacionalnu bezbednost da je ranije ukrala njegov mobilni telefon i ucenjivala ga, primoravajući da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda.

Podgorički tužioci formirali su dva predmeta po međusobnim prijavama Pajković i Vukšića.