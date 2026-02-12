Slušaj vest

Viši sud u Podgorici zatražio je od Uprave policije Crne Gore da se mera nadzora koja je određena u odnosu na Vesnu Medenicu sprovodi konstantno, tokom 24 sata.

To je za portal Dan potvrdio advokat Medenice Zdravko Begović.

Medenici je posle izricanja presude kojom je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora određena mera zabrane napuštanja boravišta a njenom sinu Milošu Medenici je od suda određen pritvor koji može trajati do pravosnažne presude.

Miloš Medenica je pobegao na dan kada mu je u Višem sudu u Podgorici izrečena prvostepena presuda, kojom je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora.

Specijalno državno tužilaštvo je zatim dostavilo žalbu na meru koja je nakon presude određena za Vesnu Medenicu, bivšu predsednicu Vrhovnog suda Crne Gore.

Miloš Medenica Foto: X printscreen

Oglasili se Viši i Apelacioni sud

Međutim, ovih dana povodom Vesne Medenice oglasili su se i Viši sud Podgorica i Apelacioni sud Crne Gore.

Viši sud u Podgorici saopštio je da insistiranje Apelacionog suda na isključivoj dostavi rešenja putem redovne pošte drugom braniocu optužene Vesne Medenice, advokatu Zdenku Tomanoviću iz Beograda, dovodi do odlaganja odlučivanja po žalbi nadležnog tužilaštva.

"Spisi predmeta u postupku optužene Vesne Medenice dostavljeni su Apelacionom sudu u petak, 6. februara 2026. godine, radi odlučivanja o žalbi SDT-a izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Podgorici kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora ovoj optuženoj i izrečene joj mere nadzora", saopšteno je 9. februara iz Apelacionog suda.