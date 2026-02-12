Slušaj vest

Autor emisije Načisto na Televiziji Vijesti Petar Komnenić saopštio je da je na jednoj telefonskoj aplikaciji primio poruku koju je poslala osoba koja tvrdi da je Miloš Medenica.

Prethodno se na mreži X pojavio video-snimak na kom osoba koja za sebe tvrdi da je Medenica kaže da je Komneniću poslala poruku.

"Ako je voljan, neka me prihvati - pozvaću ga uživo u njegovoj emisiji da skinemo sumnju sa autentičnosti moje ličnosti. Takođe, želim da poručim Šćepanoviću i čelnicima bezbednosnog sektora zašto se stresiraju kad im dobro ide na privatnom planu. Znaju oni na šta ja mislim", čuje se na snimku.