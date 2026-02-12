Slušaj vest

Neverovatne scene mogle su se videti večeras u jednoj emisiji u Crnoj Gori, kada je voditelj pozvao broj sa kojeg mu se, kako tvrdi, ranije javio odbegli Miloš Medenica, za kojim posle presude traga crnogorska policija!

Da sve bude još neverovatnije, gosti emisije "Načisto" su Danilo Šaranović, ministar unutrašnjih poslova, Filip Adžić - bivši ministar unutrašnjih poslova i Mihailo Anđušić - član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu (DPS).

U toku emisije, a nakon reklama, autor Petar Komnenić je saopštio da se nakon poziva javio virtuelni lik, kojem je on pred svedocima u emisiji, tražio odgovore.

"Delovalo je stvarno"

Komnenić je kazao da nema dozvolu ministra MUP-a, ali je podelio da je njegov utisak da je delovao da je ovo "stvarno", te da su studijske kamere snimile razgovor od 30 sekundi.

Foto: X printscreen

"Dobili smo poziv sa nepoznatog Signal broja video poziv. Nisam napustao studio, poruku sam prihvatio pred svedocima. Trudio sam se po savjetu eksperata da postavim što više potpitanja. Tražio sam od te osobe da razbašuri kosu. Ovo je delovalo veoma stvarno", rekao je Komnenić.

"Nemam prostor da ovu osobu ili virtuelnog lika da uključim u emisiju jer želim da budem pošten i da ministar Šaranović ne napusti emisiju zbog toga", kazao je Komnenić.

Autor je okrenuo broj sa kojeg je danas dobio poruku i ponudu za poziv u uključenje, navodno od odbeglog Miloša Medenice, koji je 28. januara prvostepeno osuđen na 10 godina i dva meseca robije zbog formiranja i stvaranja kriminalne organizacije.

Tom presudom njegova majka, bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, osuđena je na deceniju zatvora ali nije osuđena za članstvo u toj OKG već samo za protivzakoniti uticaj.

"Deluje kao otet"

Mihailo Anđušić koji takođe gostuje u emisiji kazao je kako više nema dileme.

"Ako sam imao dilemu, sad je nemam. Zove čovek, pozdravlja goste u studiju, odgovara na pitanja u deliću sekunde. Čovek deluje kao da je u nekoj nelagodnoj situaciji, kao da je otet. Ali on u deliću sekunde odgovara na svako pitanje - "možete li skinuti kapuljaču, mogu, odmah", rekao je Anđušić.