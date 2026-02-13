HAOS U CRNOJ GORI ZBOG MILOŠA MEDENICE: Urednik TV Vijesti pozvan u policiju zbog navodnog razgovora sa beguncem
Policija je večeras pozvala novinara TV Vijesti Petra Komnenića da u njihovim prostorijama u svojstvu građanina da izjavu.
Policija je sačekala urednika emisije Načisto ispred zgrade Televizije Vijesti.
"Policija me sačekala na izlazu. Pozvali su me da dam izjavu, što ću ja i uraditi", rekao je "Vijestima" Komnenić.
Komnenić je večeras tokom emitovanja reklama u sklopu njegove autorske emisije obavio razgovor sa virtuelnim ili pravim Milošem Medenicom, koji je odgovarao na njegova pitanja.
Gosti njegove emisije bili su Danilo Šaranović - ministar unutrašnjih poslova (Demokrate), Filip Adžić - bivši ministar unutrašnjih poslova (URA), Mihailo Anđušić - član skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu (DPS).
Snimak razgovora je pušten nakon što su učesnici emisije napustili studio.
Šaranović je u emisiji rekao da ako postoji i jedan promil da je ovo stvarni Miloš Medenica, da je njegov stav "da ja sa takvim osobama ne želim da razgovoram".
"Trudio sam se i da ne gledam taj poziv. Ne želim da prisustvujem tome u javnom prostoru, ne želim da učestvujem u konceptu pravljenja medijskih zvezda od osuđenih, odbeglih lica", kazao je Šaranović.
Tokom emisije Šaranović je sugerisao Komneniću da ne obavlja poziv bez konsultacije nadležnih organa.
Kurir.rs/Vijesti