Crnogorska policija je uhapsila Veselina Veska Barovića (73) zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, kao i zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza i doprinosa, utajivši porez u iznosu od skoro 332.000 evra.

On je nešto pre 11 sati priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Kako je saopšteno, tokom pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada oduzeta su mu dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje koje je ilegalno posedovao.

Imao i eksplozivni materijal

Osim za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, sumnjiči se i za utaju poreza i doprinosa u iznosu od 331.893,36 evra.

Veselin Barović

Sumnja se da je tokom 2018. godine, kao fizičko lice, radi izbegavanja plaćanja poreza na kapitalnu dobit od prodaje udela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečen prihod koji je bio od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza, te da je prikrio podatke relevantne za njihovo obračunavanje.

Nije prijavio razliku u zakonskom roku

Prema navodima policije, Barović je kao fizičko lice kupio sedam odsto vlasničkog udela kapitala društva „C“ doo Podgorica u pravnom licu „T“ doo Podgorica za 98.000 evra. Potom je isti udeo, koji predstavlja sedam odsto kapitala društva „T“ doo Podgorica, prodao kupcu S. B. za 3.785.704 evra.

Razliku između kupovne i prodajne cene, u iznosu od 3.687.704 evra, nije prijavio u zakonskom roku kao prihod od kapitala. Time je, kako se sumnja, po osnovu poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, utajio 331.893,36 evra i ostvario protivpravnu imovinsku korist na štetu budžeta Crne Gore.

U okviru nacionalne akcije „Brouning“, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Kotoru, po naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, izvršeni su pretresi više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve koje koristi Barović. Tom prilikom oduzeta su dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 metaka za automatsko oružje marke „Hekler i Koh“.