Veselin Vesko Barović (73) pušten je da se brani sa slobode nakon što je saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

On je prethodno uhapšen zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, kao i zbog sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa, na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra.

On je nešto pre 11 sati priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Veselin Barović Foto: Saša Pavlić Koki, Uprava policije Crne Gore, Uprava policije Crne Gore

Kako se navodi u saopštenju, tokom pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada u Crnoj Gori oduzeta su mu dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posedu.

Pored krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, Barović se sumnjiči i za krivično delo utaja poreza i doprinosa, na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra.

(Kurir.rs/RTCG)

