Protiv njega se u redovnom postupku vodi i predmet zbog utaje poreza u iznosu od 331.893,36 eura.

Tužilaštvo je utvrdilo da Vesko Barović poseduje dozvole za dva pronađena pištolja, a da je u ilegalnom posedu pronađena municija za automatsko oružje.

- Praksa tužilaštva je da ne određuje pritvor za ilegalnu municiju, što ne znači da za to neće biti procesuiran - rekao je izvor iz ODT.

Veselin Barović

Barović je uhapšen preksinoć oko 23 sata, a iz Uprave policije saopšteno je da se sumnjiči da je tokom 2018. godine utajio porez na kapitalnu dobit, čime je, kako tvrde, oštetio državni Budžet za gotovo 332.000 eura.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odseka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Poreske uprave Crne Gore, nakon sprovedenih sveobuhvatnih ciljanih aktivnosti procesuirali V. B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa - navodi se u saopštenju policije.

Prema sumnjama istražitelja, Barović je kao fizičko lice kupio sedam odsto vlasničkog udela kapitala društva “C” u pravnom licu “T” d.o.o. Podgorica za 98.000 eura, a potom isti udeo prodao kupcu S.B. za 3.785.704 eura.

Time, kako tvrde iz policije, nije u zakonskom roku prijavio razliku između kupovne i prodajne cene imovine u iznosu od 3.687.704 eura.

- Na taj način nije prijavio zakonito stečeni prihod od kapitala, te je po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu utajio porez u iznosu od 331.893,36 eura, čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na direktnu štetu Budžeta Crne Gore - precizirano je iz Uprave policije.

Foto: Sasa Pavlic (kOky)/Kurir

Tužilac će zatražiti veštačenje u ovom slučaju i "relativno brzo doneti odluku", rekao je izvor.

U okviru nacionalne akcije “Browing”, a po naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, policija je izvršila pretres više stanova, kuća i drugih objekata koje koristi Barović u Podgorici, Danilovgradu i Budvi.

Tom prilikom oduzeta su dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje marke “Heckler & Koch”, za koje, kako se navodi, nije posedovao odgovarajuću dozvolu.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Barović je lišen slobode u 22.43 časa i u zakonskom roku sproveden postupajućem državnom tužiocu, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da izjavu u svojstvu osumnjičenog.

On više od tri decenije važi za jednog od najbližih prijatelja bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.