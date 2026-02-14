Crna Gora
TEŽAK UDES U GRAHOVU, POGINULA JEDNA OSOBA Automobil udario u šleper, pa se zakucao u autobus
Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Grahovo u Crnoj Gori.
Policija je potvrdila da je došlo do saobraćajne nesreće i da je jedna osoba stradala.
Kako navode očevici nesreće, vozilo koje se kretalo iz pravca Nikšića ostvarilo je kontakt sa šleperom, a potom udario u autobus.
Saobraćaj je blokiran na ovoj deonici.
U toku je uviđaj.
Kurir/RTCG
