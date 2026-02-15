Slušaj vest

Službenici Policijske uprave Nikšić – Jedinice za borbu protiv droge, juče su podneli krivičnu prijavu nadležnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici protiv G.N. (37) i D.P. (27) iz Nikšića, zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili, držali i prodavali opojne droge. G.N. je pritvoren.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, su, naime, dan ranije izvršili ciljanu kontrolu dvojice stranih državljana, kojom prilikom je kod jednog od njih pronađeno 5,5 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, dok je naknadnim pretresom prostorija koje koristi ovo lice pronađeno još 3,7 grama iste materije. Policijski službenici su ovu materiju izuzeli sa lica mesta i prosledili je Forenzičkom centru radi veštačenja", navodi se u saopštenju.

Daljom istragom sumnja se da su G.N. i D.P. ranije prodali ovu drogu pomenutom stranom državljaninu. Nakon toga su pretresene prostorije koje koriste, pri čemu je kod G.N. pronađeno i oduzeto 1,3 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. O svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naredio da se G.N. liši slobode, a protiv D.P. podnese krivičnu prijavu.

"Policijski službenici su takođe podneli i prekršajnu prijavu protiv stranog državljanina koji je kupio drogu od G.N. i D.P, a zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotreba droga. I ovaj strani državljanin je lišen slobode i priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odeljenja u Nikšiću", pojasnili su u saopštenju.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim preduzimanjem niza mera i radnji, u cilju sprečavanja nabavke, zloupotrebe i distribucije narkotika, kako bi se bezbednost građana podigla na viši nivo i istovremeno jačala borba protiv trgovine i zloupotrebe opojnih droga na svim nivoima.