Službenicima Odeljenja bezbednosti Cetinje juče je, od strane građana prijavljeno da su se u blizini zgrade tužilaštva na Cetinju čuli hici iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli hitne mere i radnje na terenu, te su u roku od nekoliko minuta locirali i zaustavili putničko motorno vozilo marke „BMW“, cetinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.K. (62) iz Cetinja.

„M.K. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, kojom prilikom je izjavio da je iz vatrenog oružja – pištolja marke „Glock“, ispalio nekoliko hitaca u vazduh, navodeći da za navedeno oružje poseduje dozvolu, te da se ono nalazi u vozilu“, dodaje se u saopštenju.

Pregledom vozila od strane kriminalističkog tehničara, policija je pronašla i predmetno oružje, pištolj marke „Glock“, kalibra 9 mm, koji je je uz uredno izdatu potvrdu, privremeno oduzet.