Slušaj vest

Službenicima Odeljenja bezbednosti Cetinje juče je, od strane građana prijavljeno da su se u blizini zgrade tužilaštva na Cetinju čuli hici iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli hitne mere i radnje na terenu, te su u roku od nekoliko minuta locirali i zaustavili putničko motorno vozilo marke „BMW“, cetinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.K. (62) iz Cetinja.

„M.K. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja, kojom prilikom je izjavio da je iz vatrenog oružja – pištolja marke „Glock“, ispalio nekoliko hitaca u vazduh, navodeći da za navedeno oružje poseduje dozvolu, te da se ono nalazi u vozilu“, dodaje se u saopštenju.

Pregledom vozila od strane kriminalističkog tehničara, policija je pronašla i predmetno oružje, pištolj marke „Glock“, kalibra 9 mm, koji je je uz uredno izdatu potvrdu, privremeno oduzet.

Iz Policije ističu da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji je nakon sagledavanja svih činjenica delo kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i naložio da se protiv M.K. ovom tužilaštvu podnese krivična prijava u redovnom postupku.

(Kurir.rs/borba.me/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaMAČAK LARI OBELEŽAVA JUBILEJ - 15 GODINA U REZIDENCIJI BRITANSKOG PREMIJERA! Dočekao je i ispratio brojne šefove vlade, tu je po specijalnom zadatku! (VIDEO)
mačak Lari Leri Dauning strit
PlanetaUHAPŠEN BIVŠI UKRAJINSKI MINISTAR! Pokušao da pobegne iz zemlje! Smenio ga Zelenski (FOTO)
x01 EPA Ronald Wittek.jpg
Planeta"KO ĆE PRVI" NOVA SVEMIRSKA TRKA AMERIČKIH MILIJARDERA MASKA I BEZOSA: Otkriveno šta im je sada cilj, Kinezi opasno prete da im pomrse konce!
bezos mask.jpg
PlanetaUŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI! Satanistički simboli na otvaranju Zimskih olimpijskih igara? Gosti Kurir televizije odgovorili na pitanja o kojima se ćuti
Screenshot 2026-02-15 141410.jpg