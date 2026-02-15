Slušaj vest

Snažan ciklon sa Jadrana je primorju napravio pravi potop, a doprineo je obilnim padavinama u našem regionu. 

Na jugu Dalmacije i Hercegovine palo je preko 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, pri čemu siu nastale poplave i bujice.

Najgora situacija je u Kotoru, gde je plimni talas učinion da je glavna kapija grada nepristupačna, a kako se vidi po snimcima sa društvenih mreža vode je toliko da ljudi i vozila praktično plivaju po gradu. 

Lokalni mediji prenose da je kotorski Stari grad pod vodom od ranih jutarnjih časova. 

Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano.

Kako prenosi Telegraf, večeras sledi stabilizacija, dok se centar ciklona sa juga Jadrana izmešta preko našeg područja dalje na severositok, iznad Karpata i nastavlja put dalje prema istoku Evrope.

Sledeće sedmice ponovo biti veoma čestih padavina.

Kurir.rs

