POTOP NA JADRANU! U KOTORU VODA DO STRUKA! Grad pod vodom, ljudi i automobili "plivaju" ulicama, ovaj vremenski fenomen KAČI i NAS! (VIDEO)
Snažan ciklon sa Jadrana je primorju napravio pravi potop, a doprineo je obilnim padavinama u našem regionu.
Na jugu Dalmacije i Hercegovine palo je preko 100 litara kiše, a na crnogorskom primorju i više od 200, pri čemu siu nastale poplave i bujice.
Najgora situacija je u Kotoru, gde je plimni talas učinion da je glavna kapija grada nepristupačna, a kako se vidi po snimcima sa društvenih mreža vode je toliko da ljudi i vozila praktično plivaju po gradu.
Lokalni mediji prenose da je kotorski Stari grad pod vodom od ranih jutarnjih časova.
Poplavljeni su brojni objekti, a saobraćaj se odvija veoma otežano.
Kako prenosi Telegraf, večeras sledi stabilizacija, dok se centar ciklona sa juga Jadrana izmešta preko našeg područja dalje na severositok, iznad Karpata i nastavlja put dalje prema istoku Evrope.
Sledeće sedmice ponovo biti veoma čestih padavina.
