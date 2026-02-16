Izdato je 431 nalog za plaćanje novčanih kazni i podneto je 86 prekršajnih prijava
Saopštenje
JEDNA OSOBA POGINULA, SEDMORO POVREĐENO! U poslednja 24 časa čak 14 saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori: Izdato više od 400 prekršajnih naloga
Slušaj vest
U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata zabeleženo 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je poginula, a sedam je lakše povređeno.
Operativno-komunikacioni centar Uprave policije saopštio je da su četiri nezgode zabeležene u Nikšiću, tri u Podgorici i dve u Herceg Novom.
Po jedna nezgoda zabeležena je u Danilovgradu, Baru, Kotoru, Plužinama i Pljevljima.
Izdato je 431 nalog za plaćanje novčanih kazni i podneto je 86 prekršajnih prijava.
Kurir.rs/Dan
Reaguj
Komentariši