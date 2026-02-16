Slušaj vest

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata zabeleženo 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je poginula, a sedam je lakše povređeno.

Operativno-komunikacioni centar Uprave policije saopštio je da su četiri nezgode zabeležene u Nikšiću, tri u Podgorici i dve u Herceg Novom.

Po jedna nezgoda zabeležena je u Danilovgradu, Baru, Kotoru, Plužinama i Pljevljima.

Izdato je 431 nalog za plaćanje novčanih kazni i podneto je 86 prekršajnih prijava.