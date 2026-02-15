Slušaj vest

Jedna beba u Podgorici rođena je u automobilu u pokretu kod američke ambasade. Majka Sanja Karadžić Lalić kazala je da je na rođenju beba Viktor pokazao snagu i osvojio simpatije.

“Vodenjak je pukao u sedam ujutru. Suprug Mićo i ja imali smo dogovor da našem starijem sinu ništa ne govorimo, da ne bi brinuo. Suprug je pošao na posao, a kad je sin otišao u školu, Mićo se vratio kući. Ja sam se između kontrakcija javila majci, sestri – kao da se ništa ne dešava. Sve vreme sam disala po preporukama koje sam dobila. Suprug je takođe bio pribran. Između kontrakcija, ja sam se istuširala, našminkala, pili smo kafu. Radosni jer stiže naše dete. Već kad su kontrakcije bile na dva minuta, kažem Miću – moramo da krenemo”, kazala je Karadžić Lalić.

Dodala je da ranije nije htela u bolnicu jer je prvo iskustvo bilo traumatično.

“Naravno sve za bolnicu spakovano ranije, suprug i ja krećemo automobilom od Zlatice ka KCCG u 11.35 minuta. Bila sam relaksirana i mnogo mi je pomagalo što sam naučila kako da dišem kad krenu kontrakcije. Udaljenost oko šest kilometara”, priča Sanja.

Kako opisuje, mnogo “ležećih policajaca” kroz Zlaticu, kišan dan, gužva kroz Podgoricu. Iskustvo je, navodi, bilo više intenzivno nego bolno.

“Stigli smo na most Milenijum. Sedim na mestu suvozača, na kolenima. Okrenuta ka zadnjim sedištima. Osećam kako kreće beba. Mićo je skrenuo pravo ka ambasadi Amerike. Dok je vozilo bilo u pokretu glava bebe je već bila vani. Osetila sam i kad su izašla ramena. Desnom rukom držim bebu, levom se pridržavam za sedište. Suprug se parkirao čim se ukazala prva prilika. Sin se rodio. Suprug ga je prihvatio da bi ja mogla da se okrenem”, navodi Karadžić Lalić.

Kazala je da su bebu umotali u peškir koji se nalazio u koferu na zadnjem sedištu.

“Prolazimo jednosmernom ka ulazu u Klinički centar. Mnogo vozila. Gužva. Redari negoduju, viču. Mićo pokušava da im objasni – beba, beba. Tek što je uspeo da se zaustavi ispred ulaza u Klinički, izašla sam i u naručju iznela našeg Viktora i krenula ka ginekologiji. Pupčanik je sve to vreme visio između mene i bebe. Popela sam se uz stepenice do ambulante. Kod ulaza videli su me medicinska sestra i tehničar, potrčali su da nam pomognu. Kad smo stigli na ginekologiju, poveli su nas u porođajnu salu da razdvoje bebu od majke. Kad smo prolazili pored drugih pacijenata čujem gromoglasan aplauz. To je bio intenzivan, predivan događaj”, ispričala je Sanja.