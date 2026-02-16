Po nalogu Specijalng državnog tužilaštva (SDT) službenici Specijalnog policijskog odeljenja sprovode akciju u Budvi i Podgorici , saopšteno je iz SDT-a, odakle objašnjavaju da je toku sprovođenje hitnih dokaznih radnji i lišavanja slobode.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična dela zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopšteno je iz tužilaštva na čijem čelu je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.