Slušaj vest

Po nalogu Specijalng državnog tužilaštva (SDT) službenici Specijalnog policijskog odeljenja sprovode akciju u Budvi i Podgorici, saopšteno je iz SDT-a, odakle objašnjavaju da je toku sprovođenje hitnih dokaznih radnji i lišavanja slobode.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična dela zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka - saopšteno je iz tužilaštva na čijem čelu je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. 

(Kurir.rs/Vijesti.me/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteCrna GoraJEDNA OSOBA POGINULA, SEDMORO POVREĐENO! U poslednja 24 časa čak 14 saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori: Izdato više od 400 prekršajnih naloga
profimedia-0363980479.jpg
Crna GoraMELANIJA TRAMP POZVALA ŽENU PREDSEDNIKA CRNE GORE: Mileni Milatović upućen zvaničan poziv za učešće na ekskluzivnom svetskom događaju!
collage.jpg
Crna GoraDRAMA NA CETINJU, PUCNJAVA KOD ZGRADE TUŽILAŠTVA! Policija preduzela hitne mere
foto-profimedia-afp-savo-prelevic-2.jpg
Crna GoraUHAPŠEN NIKŠIĆANIN (37): Policija mu stavila lisice na ruke zbog prodaje droge, pao i stranac koji je kupovao marihuanu
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg