Slušaj vest

Nikšićka policija podnela je krivične prijave protiv bivšeg izvršnog direktora gradskog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" V.V. (70) i bivših članova Odbora direktora - G.S. (54), B.Č. (64), T.O. (48) i V.B. (79), zbog sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Oni su osumnjičeni da su nezakonitim radnjama oštetili lokalni budžet za oko 94.000 evra.

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, V.V. se sumnjiči da je novac preduzeća trošio kako bi kupovao garderobu, parfeme, alat, hranu i piće, gorivo, lekove, sportsku opremu, plaćao boravak u hotelima...

- Na osnovu preduzetih dokaznih mera i radnji, izuzete i analizirane poslovne dokumentacije, kao i prikupljenih obaveštenja, policijski službenici su došli do osnovane sumnje da je bivši izvršni direktor ovog privrednog društva V.V. (70) izvršio navedeno krivično delo na način što je u periodu od 2017. do 2021. godine, zloupotrebom svog službenog položaja, bez pravnog osnova i bez znanja i odobrenja Odbora direktora, za sebe i tehničkog direktora otvorio podračune redovnog računa privrednog društva kod jedne poslovne banke, te pribavio biznis debitne platne kartice koje su korišćene u privatne svrhe - navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da je osumnjičeni na taj način za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 53.794 evra, a za drugo lice 9.644 evra, čime je ovom privrednom društvu pričinjena šteta u ukupnom iznosu od 63.438 evra.

V.V. je, prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", platne kartice izvadio samoinicijativno, bez odobrenja Odbora direktora, kako bi u više navrata podizao novac u gotovini na bankomatima.

- Takođe, osnovano se sumnja da su bivši članovi Odbora direktora ovog privrednog društva iz perioda 2019–2021. godine, i to G.S. (54), B.Č. (64), T.O. (48) i V.B. (79), izvršili krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na način što su u martu 2021. godine doneli odluku o usvajanju zahteva za sporazumni raskid radnog odnosa izvršnog direktora V.V., na osnovu koje je u maju 2021. godine zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa, te mu po tom osnovu isplaćena otpremnina u iznosu od 30.600 evra, iako je u istom mesecu stekao uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Na taj način su imenovanom pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 30.600 evra, na štetu privrednog društva "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Nikšić - kazali su iz policije.