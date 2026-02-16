SUMNJIČI SE ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA

Bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)Crne Gore, saznaju Vijesti.

On se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da službenici Specijalnog policijskog odeljenja po njihovom nalogu sprovode akciju u Budvi i Podgorici. Tokom akcije se sprovode hitne dokazne radnje i lišenja slobode.

U saopštenju tužilaštva se navodi da će javnost biti obaveštena o rezultatima postupka i odluci o daljem toku nakon što se završi saslušanje osumnjičenih.

Član DPS, radio na visokim funkcijama

Šaranović je član Glavnog odbora Demokratske partije socijalista i više od 15 godina radio u državnom sistemu — 2005. je postavljen za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove državnih organa, a 2012. je preuzeo rukovođenje Upravom za imovinu.

Sa te funkcije je smenjen početkom januara 2021. godine. Dok je bio direktor Uprave za imovinu, bio je i na čelu Fudbalskog kluba Iskra iz Danilovgrada, koji je pod njegovim vođstvom postao član Prve lige i debitovao u evropskim takmičenjima.