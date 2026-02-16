U Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Kotoru raspoređeno je po više od stotinu policijskih službenika. U toku je akcija hvatanja članova kriminalnih grupa i stranih begunaca.
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U BUDVI, HERCEG NOVOM, TIVTU I KOTORU: Pretresi na više lokacija, traže se begunci i pripadnici kriminalnih bandi
U toku su opsežne policijske aktivnosti i pojačane mere na području Budve, Herceg Noviog, Tivta i Kotora, saznaju Vijesti nezvanično.
Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije vrše intenzivne pretrese na više lokacija, u okviru šire akcije usmerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i na pronalazak međunarodno traženih begunaca.
Poseban fokus je na pripadnike više klanova i sa njima povezanih lica. Prisustvo policijskih snaga je pojačano na ključnim saobraćajnicama, u urbanim zonama i na lokacijama gde bi se begunci, eventualno, mogli kriti.
Vijestima je rečeno da je u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika.
