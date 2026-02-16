u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika

U toku su opsežne policijske aktivnosti i pojačane mere na području Budve, Herceg Noviog, Tivta i Kotora, saznaju Vijesti nezvanično.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici policije vrše intenzivne pretrese na više lokacija, u okviru šire akcije usmerene protiv organizovanih kriminalnih grupa i na pronalazak međunarodno traženih begunaca.

Poseban fokus je na pripadnike više klanova i sa njima povezanih lica. Prisustvo policijskih snaga je pojačano na ključnim saobraćajnicama, u urbanim zonama i na lokacijama gde bi se begunci, eventualno, mogli kriti.

Vijestima je rečeno da je u svakom gradu raspoređeno po više od stotinu policijskih službenika.