UHAPŠENA VESNA BRATIĆ! Bivša crnogorska ministarka pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva -Smenila je skoro sve DIREKTORE škola!
Bivša ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Vesna Bratićje uhapšena u odvojenoj istrazi SDT-a, koja nema veze sa jutrošnjim hapšenjem bivšeg direktora Uprave za imovinu Blaža Šaranovića.
Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.
U prvoj polovini mandata smenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.
Dok je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista tvrdila da su smene politički revanšizam, Bratić je razrešenja u prosveti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je deo smenjenih direktora "zloupotrebio obrazovne ustanove u političke svrhe".
Opozicija je optuživala Vesnu Bratić da je na mesta smenjenih direktora postavila sebi ideološki bliske kadrove.
(Kurir.rs/Vijesti.me)