Ustavni sud je krajem januara zbog neustavnosti, doneo odluku o ukidanju člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je propisivao zabranu rada trgovina nedeljom i u dane državnih i drugih praznika.

Odluka je zvanično objavljena u Službenom listu 12. februara, zbog čega trgovci trenutno imaju pravo na rad nedeljom.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je dao zeleno svetlo na izmene Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno Skupštini predložio da ih usvoji i u privredu vrati neradnu nedelju.

Tako će parlament danas raspravljati o izmenama člana 35a ovog Zakona koje su podneli poslanici Pokreta Evropa sad (PES), kojima se neradna nedelja opet traži zbog zaštite zdravlja radnika u trgovinama na veliko i malo i njihovog prava na sedmični odmor i u dane državnih i drugih praznika.

Ove izmene će stupiti na snagu osam dana od objavijivanja u Službenom listu Crne Gore.

Izuzeci od neradne nedelje

Poslanici su dali podršku i amandmanu koji je danas podneo poslanik Pokreta Evropa sad Miloš Pižurica, koji je postao sastavni deo ovog propisa.

Pižurica je sa kolegama iz PES-a tražio da izuzeci od neradne nedelje budu apoteke, specijalizovane prodavnice ili kiosci, benzinske pumpe, pijace, štandovi, prodavnice, kiosci u autobuskim i železničkim stanicama, aerodromima i lukama, kao i onima za vreme održavanja priredbi, festivala i sajmova, skladištima za trgovinu na veliko...

Kakve su cene u trgovinskim lancima nakon pojeftinjenja proizvoda Foto: Shutterstock

Radno vreme objekata određuje trgovac

Osim skladišta za trgovinu na veliko, u ovom amandmanu je novina da radno vreme objekta od ponedeljka do subote - određuje trgovac.

Pižurica je naveo da su reagovali kako radnici ne bi izgubili prava koja su dobili 2019. godine, te da su to uradili najviše zbog onih koji rade u trgovinama.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković se zahvalio što su pumpe izuzete iz ovog rešenja, dok je Pižurica naveo da su benzinske stanice skratile asortiman koji je predviđen za putnike a uveli voće, povrće, mlečne proizvode i mesnate - pa će taj sektor naknadno dodatno urediti.

Iz Demokratske partije socijalista su najavili podršku ovom predlogu.

Njima je prethodno upućen i apel iz Vlade – da poslovanje ovim danom ne počinju dok vladajuća većina opet ne uvede neradnu nedelju.