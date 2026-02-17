Slušaj vest

Tokom popodnevnih sati na putnom pravcu ka Tomaševu na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo koje se kretalo iz putnog pravca Tomaševo prema Slijepač mostu.

Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je sletelo sa puta u reku.

Vozilo sletelo u reku kod Bijelog Polja Foto: RINA

- U vozilu su se nalazile četiri ženske osobe koje su uz pomoc slučajnih prolaznika i vatrogasaca spasilaca izvučene iz vozila i vozilom Službe zaštite i spasavanja prevezena do Hitne pomoći, kaže za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Sve četiri osobe su, na svu sreću, prošle sa laksim telesnim povredama, a policija je na licu mesta i utvrdjuje uzrok nezgode.

(Kurir.rs/RINA)

