Na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, koje je iz nepoznatih razloga sletelo u reku
Crna Gora
VOZILO SA ČETIRI ŽENE SLETELO U REKU: izvlačili ih meštani i vatrogasci-spasioci, drama u Bijelom Polju! (FOTO)
Tokom popodnevnih sati na putnom pravcu ka Tomaševu na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo koje se kretalo iz putnog pravca Tomaševo prema Slijepač mostu.
Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je sletelo sa puta u reku.
Vozilo sletelo u reku kod Bijelog Polja Foto: RINA
- U vozilu su se nalazile četiri ženske osobe koje su uz pomoc slučajnih prolaznika i vatrogasaca spasilaca izvučene iz vozila i vozilom Službe zaštite i spasavanja prevezena do Hitne pomoći, kaže za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.
Sve četiri osobe su, na svu sreću, prošle sa laksim telesnim povredama, a policija je na licu mesta i utvrdjuje uzrok nezgode.
(Kurir.rs/RINA)
