Ulcinjanka M.B. uhapšena je zbog bog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Policija je prethodno pretresom kuće i pomoćnih objekata koje koristi u mestu Totoši pronašla i oduzela dve ručne bombe, pištolj i municija, saopšteno je iz Uprave policije.

Vršeći pojačane i kontinuirane aktivnosti na suzbijanju nezakonitog posedovanja, kao i sprečavanju zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj, postupajući po naredbi suda, izvršili su, u mestu Totoši, pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi M.B. iz Ulcinja, saopšteno je iz policije.

"Prilikom pretresa pronađene su i oduzete dve ručne bombe M70 i M57, o čemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, kao i službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje, radi bezbednog izuzimanja eksplozivnih naprava", saopšteno je iz policije.

Daljim pretresom kuće, uz pomoć službenika granične policije, iz policije su kazali da je pronađe pištolj marke CZ, sa brušenim serijskim brojem, kao i 37 komada pištoljske municije kalibra 9 mm.

"Nakon prikupljenih obaveštenja i izvršenih konsultacija, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju naložio je da se M.B. liši slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je iz policije.