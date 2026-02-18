Slušaj vest

Osnovno državno tužilštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje M.M. (35) sa KiM zbog sumnje da je izvršio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

"Osumnjičenom se stavlja na teret da je tokom decembra 2025. godine na svom mobilnom telefonu posedovao fotografije pornografskog sadržaja na kojima se nalaze maloletna lica", navode iz ODT Porgorica.

Podgorička policija uhapsila je M.M. koji je osumnjičen da je u dužem periodu pribavljao i posedovao fotografije pornografskog sadržaja na kojima se nalaze maloletnici.

Kurir.rs/RTCG

