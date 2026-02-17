Slušaj vest

Viši sud u Podgorici saopštio je danas da je bivšoj ministarki prosvete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić određen pritvor do 30 dana.

Kako je saopšteno, Bratić je pritvor određen zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke.
"Osumnjičenoj se stavlja na teret produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa od časa prijema rešenja", rekla je savetnica za odnose s javnošću Višeg suda, Ivana Vukmirović.

Dok je Bratić bila na saslušanju, ispred Višeg suda je održan skup podrške bivšoj ministarki.

Bratić je uhapšena juče u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog štete od najmanje 400.000 evra napravljene smenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

